Глава Центробанка рф подавала в отставку, но путин не разрешил ей уйти — Finance.ua
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Глава Центробанка рф подавала в отставку, но путин не разрешил ей уйти

Сегодня 11:45Мир
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Эльвира НабиуллинаЭльвира Набиуллина, profile.ru
Глава Центробанка рф Эльвира Набиуллина после вторжения россии в Украину подала в отставку с должности, однако президент рф владимир путин не разрешил ей уйти.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех информированных собеседников.
После этого путин представил ее кандидатуру на новый пятилетний срок председательства в ЦБ рф.
Набиуллина возглавляет российский регулятор уже 9 лет, и в свой вынужденный срок останется главенствовать в разрушенной санкциями российской экономике после вторжения страны в Украину.
Собеседники Bloomberg рассказали, что отставка сейчас будет расценена как измена со стороны путина, с которым она тесно сотрудничала почти два десятилетия.
Набиуллина не комментировала публично свое повторное назначение и не ответила на запрос Bloomberg по поводу комментария. Пресс-служба ЦБ и кремля тоже не ответили на запросы о комментарии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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