Глава Центробанка рф подавала в отставку, но путин не разрешил ей уйти — Finance.ua

Глава Центробанка рф подавала в отставку, но путин не разрешил ей уйти

Сегодня 11:45 — Мир

Эльвира Набиуллина, profile.ru

Глава Центробанка рф Эльвира Набиуллина после вторжения россии в Украину подала в отставку с должности, однако президент рф владимир путин не разрешил ей уйти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех информированных собеседников.

После этого путин представил ее кандидатуру на новый пятилетний срок председательства в ЦБ рф.

Набиуллина возглавляет российский регулятор уже 9 лет, и в свой вынужденный срок останется главенствовать в разрушенной санкциями российской экономике после вторжения страны в Украину.

Собеседники Bloomberg рассказали, что отставка сейчас будет расценена как измена со стороны путина, с которым она тесно сотрудничала почти два десятилетия.

Набиуллина не комментировала публично свое повторное назначение и не ответила на запрос Bloomberg по поводу комментария. Пресс-служба ЦБ и кремля тоже не ответили на запросы о комментарии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.