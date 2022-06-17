Гибриды, электромобили и кроссовер: Ferrari наполнит рынок новыми моделями — Finance.ua

Гибриды, электромобили и кроссовер: Ferrari наполнит рынок новыми моделями

Ferrari анонсировала новую стратегию развития. До 2026 года итальянская компания представит сразу 15 новых моделей, причем некоторые из них станут для Ferrari революционными. Об этом пишет сайт Motor1.

Уже первая модель в новом семействе станет сенсацией — речь идет о кроссовере Ferrari Purosangue, который презентуют в сентябре. Представители итальянского бренда официально подтвердили, что его оснастят атмосферным V12. На модель возлагаются большие надежды: ожидается, что на Purosangue будет приходиться не менее 20% всех продаж Ferrari.

Еще одной важной моделью станет флагманский гиперкар Ferrari. Сверхмощная гибридная модель придет на смену LaFerrari и по примеру предшественника получит гибридную установку. Купе должны показать к 2025 году, и оно станет самым быстрым в истории марки. А его специальная версия будет соревноваться в гонке «24 часа Ле-Мана».

А в 2025 году появится и первый электромобиль Ferrari. Это будет полностью самостоятельная технология инженеров итальянской марки.

Кстати, для производства электрокаров и гибридов на предприятии в Маранелло уже начинают строить отдельную сборочную линию. Согласно стратегии Ferrari, к 2026 году 40% выпущенных авто будут бензиновыми, 55% — гибридными, а 5% — электрическими.

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