Гибридные автомобили занимают уже четверть европейского рынка — Finance.ua

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Гибридные автомобили занимают уже четверть европейского рынка

Сегодня 19:16Технологии&Авто
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Гибридные автомобили занимают уже четверть европейского рынкаГибридные автомобили занимают уже четверть европейского рынка
Каждый четвертый новый автомобиль в Европе, проданный в первом квартале 2022 года, мягкий или полный гибрид.
Об этом свидетельствуют результаты рынков ЕС, стран ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) и Великобритания.
За первые три месяца года было продано 700 209 гибридных автомобилей, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Долей рынка эти автомобили уже достигают 25,4%. Если к ним добавить 236 991 подключаемый гибридный автомобиль (происходит снижение на 6,1%), то общее количество обеспечивает долю в 34%, что составляет более 1/3 рынка.
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Однако зарядные гибриды уступают электромобилям, продажи которых за квартал составили 325 285 единиц. Это увеличение на 60,8% и означает долю рынка 11,8%. Для сравнения, доля подключаемых гибридных моделей составляет 8,6%. Хотя они зафиксировали понижение на 21,4% по сравнению с первыми 3 месяцами прошлого года.
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На рынке Европы по-прежнему доминируют бензиновые автомобили. Их результат — 1 007 715 единиц, что означает долю в 36,6%. Еще заметнее снижение дизелей, составлявшее 409 445 шт. (-34,6%). Их доля рынка составляет 14,8%. Огромное отступление фиксируют автомобили на метане. За квартал их результат в Европе составляет 6320 единиц (-56%), что означает 0,2%. На противоположном полюсе находятся автомобили на альтернативных видах топлива (СУГ, этанол и др.), продажи которых подскочили на 48,6% до 67 718 шт. Это значит на долю рынка 2,4%.

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По материалам: Телеканал 24
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