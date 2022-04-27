Гетманцев сообщил, планируют ли поднимать цены на газ — Finance.ua

Гетманцев сообщил, планируют ли поднимать цены на газ

Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Правительство Украины вслед за сохранением для населения действующих тарифов на электроэнергию намерено принять решение, позволяющее поставщикам не поднимать тарифы на газ.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Насчет будущего у нас есть четкое понимание и решение правительства о неповышении цен на электричество, неповышении цен на газ, фиксировании этих цен, и это мы будем соблюдать, мы будем это блюсти», — сказал Гетманцев в эфире канала Украина 24.

При этом он отметил, что такие решения направлены на недопущение роста долгов за коммунальные услуги.

Вместе с тем, по его словам, относительно проблемы погашения уже существующих догов также предстоит принять соответствующие решения.

Задолженность населения. «Что касается задолженности населения, это более сложная проблема. Есть много концепций, как решить, но одну надо принять и реализовать, какой бы непопулярной она ни была», — отметил он.

Как сообщалось, правительство сохранило действие ПСО на рынке электроэнергии по населению до конца октября 2022 года и, соответственно, тарифы в размере 1,44 грн/кВт-ч для месячного объема потребления 250 кВт-ч включительно и 1,68 грн/кВт-ч свыше этого показателя.

Режим специальных обязательства на рынке газа для населения был отменен летом 2020 года. В то же время зимой 2021 года в условиях резкого роста цен правительство временно ввело ограничение цены газа для населения до 6,99 грн/куб. м, но с 1 апреля отказалось от него.

Вместе с тем, с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действуют обязательные годовые предложения поставщиков для населения, которые они не имеют права повышать на протяжении всего периода, но могут снижать.

Справка Finance.ua:

До 1 мая 2022 года годовое предложение, в частности, НАК «Нафтогаз» для населения составляет 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки), компании «ЙЕ Энергия» Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом «Твой Газсбыт», — 7,99 грн/куб. м (с НДС). По данным на февраль 2022 года, годовые предложения нескольких десятков поставщиков, работающих на рынке, варьировались в переделах от 7,7 грн/куб.м до 11,99 грн/куб. м.

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