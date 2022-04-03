Гетманцев сообщил о влиянии санкций в сфере ІТ на банковский сектор рф — Finance.ua
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Гетманцев сообщил о влиянии санкций в сфере ІТ на банковский сектор рф

Вчера 19:45Фондовый рынок
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Гетманцев сообщил о влиянии санкций в сфере ІТ на банковский сектор рфГетманцев сообщил о влиянии санкций в сфере ІТ на банковский сектор рф
Глава Комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Телеграм-канале рассказал о влиянии санкций в сфере ІТ на банковский сектор россии.
Прекращение крупнейшими иностранными вендорами (Microsoft, IBM, Oracle, SAP, Fortinet, ESET, Avast, Autodesk) работы с рф лишило российские банки должной поддержки работы их информационных систем:
  • невозможно получить обновление ПО или продлить лицензию для целого ряда программных продуктов;
  • невозможно произвести своевременную замену оборудования и т.д.
Ввиду этого наиболее критичными для банков в сфере ІТ являются следующие проблемы:
  • невозможность быстрого импортозамещения систем управления базами данных (все критически важные системы банков работают либо на Oracle, либо на Microsoft SQL Server);
  • острый дефицит серверного и сетевого оборудования (инфраструктура банков россии на 90% построена на решениях зарубежных поставщиков;
  • потеря доступа к полнофункциональным офисным пакетам (российские аналоги далеки от функционала MS Office);
  • зависимость российских банков от иностранных систем виртуализации (практически все крупные российские банки используют решения виртуализации от крупных американских компаний VMware и Citrix);
  • зависимость от иностранных программных сред и инструментов разработки, используемых российскими разработчиками в интересах российских банков;
  • ограничение доступа к мобильным платформам (мобильные приложения подсанкционных банков «ВТБ», «Промсвязьбанк», «Совомбанк», «ФК Открытие», «Новикомбанк» удалены из магазинов мобильных приложений App Store и Play Market).
«По оценкам экспертов, полный переход на российские альтернативы западному ПО и оборудованию в банковском секторе возможен за 3-5 лет. Поэтому для россии единственным возможным вариантом остается использование нелегально полученного нелицензионного ПО», — сказал Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Судебно-юридична газета
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