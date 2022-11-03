Гетманцев рассказал, сколько Украина теряет на таможне — Finance.ua

Гетманцев рассказал, сколько Украина теряет на таможне Сегодня 20:46 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, сколько Украина теряет на таможне

Изменения в работе государственной таможни происходят не через законодательные изменения, а через организацию ее руководства и введение дисциплины.

Как рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Обозревателю , в его комитете несколько месяцев назад было принято решение о неудовлетворительном состоянии таможни, в котором указывалось на необходимость принятия кадровых решений, однако Кабмин к нему не прислушался.

«Если говорить о том, какой потенциал вижу там, я думаю, что плюс 30% отчислений можем получить на таможне, это где-то 10-12 млрд. Очень интересная статистика — мы следим за этим всем», — сказал он.

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Он отметил, что в июле по сравнению с июнем, когда действовали льготы на импорт, ввоз некоторых категорий товаров упал в пять раз. По словам Гетманцева, это означает, что таможня недорабатывает и что-то ввозится «вчерную».

При этом он убежден, что на границе должны оставаться только таможенники, а не куча представителей правоохранительных органов. Это позволит ввести единое ответственное за происходящее лицо.

«Изменения на таможне лежат не в плоскости законодательных изменений. Все, что нужно, мы уже приняли. Они лежат в плоскости деятельности руководства этого органа. Необходимо построить очень жесткую иерархию, необходимо ввести дисциплину», — отметил Гетманцев.

Он добавил, что все необходимые механизмы, позволяющие ввести совместный транзит и пункты пропуска и досмотра с Польшей, уже существуют. Но на реализацию этого требуется воля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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