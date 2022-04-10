Гетманцев рассказал о курсе гривны и о налогах для бизнеса после войны — Finance.ua
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Гетманцев рассказал о курсе гривны и о налогах для бизнеса после войны

Сегодня 17:03Валюта
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Гетманцев рассказал о курсе гривны и о налогах для бизнеса после войны
Финансовая система Украины стабильна, и никаких предпосылок для обесценения гривны нет.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Финансовая система Украины стабильна, никаких предпосылок для обесценения гривни нет. Мы удержали первые дни войны, дни панических настроений. А если говорить о золотовалютных резервах НБУ, то они даже выросли за период войны», — сказал Гетманцев.
Он отметил, что официальный курс гривны НБУ установил на уровне 29,25 грн/долл., зафиксировав его на период войны, и реальный курс не сильно отличается от официального.
«Реальный курс не очень отличается от того, который был зафиксирован Национальным банком. И этим гривна отличается от рубля, у которого ситуация намного хуже: если со всеми валютными ограничениями, существующими на валютной бирже в рф, доллар можно приобрести по курсу, который не слишком отличается от довоенного, но если говорить о свободном обращении, то доллар покупают и по 200 рублей, и дороже», — добавил депутат.

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Также он рассказал, что преференции, предоставленные бизнесу во время войны, не сохранятся на долгое время после ее окончания.
«Мы сегодня разрабатываем план послевоенного возрождения Украины. Я не уверен, что те преференции, которые сегодня предоставлены бизнесу, сохранятся на какое-то долгое время после окончания войны. Возможно, сохранятся на чрезвычайное положение, потому что мы понимаем, что из военного положения мы так в свободные отношения просто не выйдем, потребуется переходный период», — сказал Гетманцев.
Он отметил, что существующая система преференций, позволяющая в частности ввозить на таможенную территорию Украины товары без уплаты НДС, автомобили без уплаты акциза и освободившая от каких-либо налогов малый бизнес, приемлема еще для послевоенного положения, когда нужно будет восстанавливать государство.
«Но я хочу подчеркнуть, что перераспределение, то есть система налогообложения, должна быть справедливой: налоги должны платить все, мы должны полностью отказаться от олигархических льгот, которые, к сожалению, сопровождали всю историю новейшей Украины, мы должны отказаться от содействия контрабанде., от любого уклонения от налогообложения. Мы можем обсуждать уровень налогообложения, но то, что налоги должны платить все — это нормальные европейские требования», — подчеркнул депутат.

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По материалам: УНІАН
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