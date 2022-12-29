Гетманцев рассказал, когда Украина отменит льготную систему с налогом в 2% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гетманцев рассказал, когда Украина отменит льготную систему с налогом в 2%

Казна и Политика
169
Гетманцев рассказал, когда Украина отменит льготную систему с налогом в 2%
Гетманцев рассказал, когда Украина отменит льготную систему с налогом в 2%
Введенные весной льготы, которые позволили крупнейшим украинским компаниям перейти на упрощенную систему налогообложения со ставкой 2% от оборота, вероятно отменят с 1 июля 2023 года.
Об этом глава финансового комитета Даниил Гетманцев рассказал в интервью украинской редакции Forbes.
По его словам, соответствующий законопроект должен подать в парламент Минфин, вероятно, это произойдет уже в следующем году.
Читайте также
«Система уже сыграла свою роль и была эффективной, но решение принималось временно, когда мы предполагали, что война будет непродолжительной», — отметил Гетманцев.
Он добавил, что отмена льготного налогообложения уже согласована на уровне Министерства финансов и Международного валютного фонда.
Место для вашей рекламы
«Я соглашаюсь с Минфином и МВФ, что в стране не могут одновременно существовать налог с оборота и налог на добавленную стоимость», — добавил глава финансового комитета.
Он уточнил, что сейчас на упрощенной системе работают более 300 000 физических и юридических лиц. По словам Гетманцева, за около 8 месяцев действия льготного налогообложения бюджет недополучил 7 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.