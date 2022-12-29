Гетманцев рассказал, когда Украина отменит льготную систему с налогом в 2% — Finance.ua

Гетманцев рассказал, когда Украина отменит льготную систему с налогом в 2% Сегодня 14:03 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, когда Украина отменит льготную систему с налогом в 2%

Введенные весной льготы, которые позволили крупнейшим украинским компаниям перейти на упрощенную систему налогообложения со ставкой 2% от оборота, вероятно отменят с 1 июля 2023 года.

Об этом глава финансового комитета Даниил Гетманцев рассказал в интервью украинской редакции Forbes.

По его словам, соответствующий законопроект должен подать в парламент Минфин, вероятно, это произойдет уже в следующем году.

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«Система уже сыграла свою роль и была эффективной, но решение принималось временно, когда мы предполагали, что война будет непродолжительной», — отметил Гетманцев.

Он добавил, что отмена льготного налогообложения уже согласована на уровне Министерства финансов и Международного валютного фонда.

«Я соглашаюсь с Минфином и МВФ, что в стране не могут одновременно существовать налог с оборота и налог на добавленную стоимость», — добавил глава финансового комитета.

Он уточнил, что сейчас на упрощенной системе работают более 300 000 физических и юридических лиц. По словам Гетманцева, за около 8 месяцев действия льготного налогообложения бюджет недополучил 7 млрд грн.

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Фінансовий клуб По материалам:

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