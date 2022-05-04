Гетманцев рассказал, какой эффект ожидается от повышения военного сбора — Finance.ua

Также Даниил Гетманцев рассказал, что решение отменить пошлину на ввезенные в Украину автомобили оказалось неоднозначным и даже неприятным с точки зрения международной политики Украины.
«Получается шокирующая для наших партнеров вещь: с одной стороны, мы просим у всего мира деньги на войну, а с другой — тратим свои собственные на километровые очереди автомобилей у границы», — отметил народный депутат.
Напомним, нардеп от «Батькивщины» Алена Шкрум заявила, что массовый ввоз дорогих автомобилей под нулевую растаможку — это миф. На самом деле, отметила депутат, за время действия этой нормы в Украину ввезли только 40 автомобилей, цена которых превышала 2 млн грн.
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