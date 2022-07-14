Гетманцев рассказал, как будет работать механизм по предотвращению двойного налогообложения украинцев за рубежом — Finance.ua

Гетманцев рассказал, как будет работать механизм по предотвращению двойного налогообложения украинцев за рубежом Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, как будет работать механизм по предотвращению двойного налогообложения украинцев за рубежом

Вопрос о недопустимости двойного налогообложения украинцев за рубежом решается Министерством финансов совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Результат совместной работы будет распространяться не только на страны-члены Европейского союза, но и на все страны-члены ОЭСР, куда прибыли украинцы в результате российской агрессии.

Об этом в комментарии UBR.ua сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

«На самом деле этим занимается Министерство финансов. В первую очередь как орган, который уполномочен и к компетенции которого относится предоставление предложений по урегулированию этого вопроса. Насколько я знаю, Министерство финансов занимается этим уже два месяца и привлекло к этому ОЭСР, которая должна дать рекомендации по эффективному решению этого вопроса», — сообщил нардеп.

Глава комитета отказался называть конкретные сроки решения данного вопроса. Но это будет сделано таким образом, чтобы украинцы, проживающие за границей и получающие доходы с источников происхождения с территории Украины, не платили двойной налог.

«Суть механизма, который обсуждается сейчас, состоит в том, что изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения не будут вноситься на двухсторонней основе, а будут вноситься унифицировано, путем присоединения к определенному международному договору. Как раз вот эту модель мы и ожидаем от ОЭСР», — подчеркнул он.

В то же время нардеп отметил, что речь идет не только об украинских беженцах, проживающих на территории Евросоюза.

«То, что это положение должно касаться наших беженцев, я вам это могу подтвердить. То, что регулирование статуса беженцев и их налогообложения в Евросоюзе должно быть в едином контексте, я тоже могу подтвердить. Но хочу обратить внимание, что речь идет не только о беженцах, которые находятся на территории Евросоюза, но и о беженцах, которые находятся на территории других стран-членов ОЭСР. И поэтому для нас так важны рекомендации ОЭСР, и поэтому нам так важны их подходы для того, чтобы это можно было бы реализовать для всех наших граждан-беженцев, а не только для тех, которые пребывают на территории ЕС», — заключил Гетманцев.

Ранее Гетманцев сообщил о совместной работе с Минфином над механизмом недопущения двойного налогообложения украинских беженцев с привлечением ОЭСР.

«Очень важно, чтобы людей не заставили платить налоги дважды за границей с доходов, полученных из Украины. А именно такой механизм предусматривается сегодня соглашениями об избежании двойного налогообложения. Вместе с Минфином мы работаем над механизмом недопущения двойного налогообложения. Привлекли OECD (с англ. — ОЭСР. — Ред.). Своих резидентов не отдадим, двойное налогообложение недопустимо», — написал он.

УБР По материалам:

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