Гетманцев подал заявление в правоохранительные органы на Кабмин — Finance.ua

Гетманцев подал заявление в правоохранительные органы на Кабмин Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Гетманцев подал заявление в правоохранительные органы на Кабмин

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обратился с заявлением в правоохранительные органы на Кабинет министров.

Это следует из сообщения Гетманцева в его телеграм-канале.

«Обращаюсь с заявлением к правоохранителям», — отметил глава финкомитета Верховной Рады.

Он объяснил, что причиной стала задержка Кабинетом министров принятия подзаконных актов во исполнение закона, призванного ликвидировать схемы по занижению таможенной стоимости экспортных сырьевых товаров.

«Верховная Рада еще в феврале этого года приняла закон № 2957-ІХ, призванный сделать невозможными схемы по занижению таможенной стоимости сырьевых товаров (например, металлолома, семян подсолнечника и т. п. ), которые экспортируются из Украины, и уменьшению размера вывозной пошлины, подлежащей уплате… В то же время прошло уже семь месяцев со дня введения закона в действие, а «воз и ныне там», — написал он в телеграм-канале.

Гетманцев уточнил, что по согласованию с Минэкономики, ответственным за принятие подзаконных актов, было определено, что закон будет введен в действие только с первого числа второго месяца, следующего за месяцем вступления в силу, для того, чтобы правительство успело разработать соответствующие подзаконные акты.

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«У каждой проблемы есть фамилия. Поэтому хочу спросить у уважаемых чиновников, кто конкретно понесет уголовную ответственность за нанесенный ущерб государству во время войны и возместит их?» — добавил Гетманцев.

Напомним, согласно данным Гостаможслужбы, платежи в госбюджет в пределах уплаты вывозной пошлины за первое полугодие 2023 года составили 436,5 млн грн при общем экспорте 19,4 млрд долларов.

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Економічна Правда По материалам:

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