Гетманцев назвал количество плательщиков НДС в Украине — Finance.ua

Гетманцев назвал количество плательщиков НДС в Украине Сегодня 13:32 — Казна и Политика

Гетманцев назвал количество плательщиков НДС в Украине

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прокомментировал информацию в СМИ, что количество плательщиков НДС в Украине якобы сократилось до 80 тыс.

Как он сообщил в Telegram-канале, по состоянию на 1 октября текущего года в реестре плательщиков НДС зарегистрировано 262 171 человек.

За сентябрь было подано 198 952 декларации, в январе — 236 647.

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«То есть примерно 37,6 тыс. плательщиков — это плательщики, которые прекратили деятельность или не отчитываются из-за войны, остальные примерно 26 тыс. — были неактивны и в январе 2022-го», — отметил нардеп.

Напомним, миссия Международного валютного фонда по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины сообщила о завершении продуктивной дискуссии и продолжении в ближайшие недели работы по обсуждению новой программы. Официальным органам рекомендуют воздерживаться от мер, сокращающих налоговые поступления, поскольку они стремятся привести расходы в соответствие с имеющимся финансированием.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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