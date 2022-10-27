Гетманцев назвал количество плательщиков НДС в Украине — Finance.ua
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Гетманцев назвал количество плательщиков НДС в Украине

Казна и Политика
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Гетманцев назвал количество плательщиков НДС в Украине
Гетманцев назвал количество плательщиков НДС в Украине
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прокомментировал информацию в СМИ, что количество плательщиков НДС в Украине якобы сократилось до 80 тыс.
Как он сообщил в Telegram-канале, по состоянию на 1 октября текущего года в реестре плательщиков НДС зарегистрировано 262 171 человек.
За сентябрь было подано 198 952 декларации, в январе — 236 647.
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«То есть примерно 37,6 тыс. плательщиков — это плательщики, которые прекратили деятельность или не отчитываются из-за войны, остальные примерно 26 тыс. — были неактивны и в январе 2022-го», — отметил нардеп.
Напомним, миссия Международного валютного фонда по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины сообщила о завершении продуктивной дискуссии и продолжении в ближайшие недели работы по обсуждению новой программы. Официальным органам рекомендуют воздерживаться от мер, сокращающих налоговые поступления, поскольку они стремятся привести расходы в соответствие с имеющимся финансированием.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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