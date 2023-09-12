Гетманцев говорит, что усталость западных партнеров может навредить быстрому восстановлению Украины — Finance.ua

Гетманцев говорит, что усталость западных партнеров может навредить быстрому восстановлению Украины
Усталость мира от длительной поддержки может навредить быстрому и эффективному послевоенному восстановлению Украины.
Об этом отметил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) «Будущее решается в Украине».
«Мы очень ценим финансовую поддержку наших партнеров по всему миру. Более 100 миллиардов долларов военной помощи, поддержки беженцев, гуманитарной помощи», — отметил он.
Депутат назвал естественным, что такая долгосрочная поддержка ведет к усталости, а также отметил, что «это может превратиться в очень большую ошибку мира, если он позволит этой усталости уничтожить наши планы».
Гетманцев подчеркнул, что для обеспечения эффективности восстановления Украины и ее дальнейшей интеграции в Европейский Союз нужно увеличить административную способность всех служб и агентств, участвующих в восстановлении. Кроме того, эти службы должны работать по европейским принципам прозрачности, а аудиторами там должны быть международные компании.
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В то же время, он отметил необходимость увеличения роли парламента в процессе восстановления и евроинтеграции, указав на необходимость быстрой имплементации почти 3000 законодательных актов.
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