Гетманцев анонсировал на 2023 год план полного перевода Госналогслужбы на электронные рельсы — Finance.ua

Гетманцев анонсировал на 2023 год план полного перевода Госналогслужбы на электронные рельсы Сегодня 13:42 — Казна и Политика

Детальный план полного перевода работы Государственной налоговой службы на электронные рельсы будет вскоре при поддержке Минцифры представлен для обсуждения.

Об этом сообщил глава профильного Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Готовим на 2023 год большой план полного перевода налоговой на электронные рельсы», — написал он в телеграм-канале.

Среди основных новшеств он назвал:

е-акциз-движение товара под специальным QR-кодом от производителя к поставщику;

обновление СМКОР с учетом концентрации на рисковых операциях;

возмещение НДС в течение недели с момента подачи заявки.

«Е-аудит — когда плательщик, одним щелчком подавая декларацию, может перед подачей ее проверить через ПО налоговой, установить риски и их исправить, а ГНС после этого не может предъявить никаких других рисков. Никаких выездных проверок» — отметил Гетманцев.

Он добавил, что проект предусматривает также предзаполнение налоговой декларации за плательщиков физлиц, в частности ФЛП, налоговой, «смарт-ФЛП» или полное администрирование налогов по ФЛП банком по его желанию, обновленный колл-центр, колл-бэки плательщикам, FAQ, контроль качества, обновление UX электронного кабинета и интерактивную обучающую базу для налогоплательщиков и налоговиков.

Как отметил глава комитета, предвидится также значительное расширение возможностей синхронизации электронного кабинета (API) со сторонними сервисами и банками и легализация виртуальных активов/криптовалют.

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