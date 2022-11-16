Германия завершила строительство первого терминала для СПГ — Finance.ua

Германия завершила строительство первого терминала для СПГ
В Германии завершилось строительство первого в стране мобильного терминала по приему судов с сжиженным природным газом (СПГ) в северном городе Вильгельмсгафен.
Об этом сообщило агентство dpa.
Этот терминал примет первый танкер в январе 2023 года, а компанией-оператором станет энергетическая компания Uniper. К нему смогут причаливать плавучие регазификационные установки (FSRU), через которые топливо будет уже скачиваться в газовую инфраструктуру Германии. Его мощность — 7,5 млрд кубометров в год.
Известно, что Германия планирует построить к концу 2023 семь мобильных терминалов по приему СПГ на побережьях Северного и Балтийского морей. Их суммарная мощность — более 30 млрд кубометров.
Параллельно ведется планирование трех стационарных терминалов — они будут запущены в 2025–2026 годах.
Справка Finance.ua:
- в мае 2022 года Германия начала строить терминал в Вильгельмсгафене для СПГ. Тогда планировалось, что работы продлятся 10 месяцев;
- доля российского газа в импорте ЕС упала вчетверо — до 9%. Теперь главный поставщик — Норвегия.
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