Германия заплатила россии 22,6 млрд евро за полгода — Die Welt Сегодня 04:38 — Мир

Германия заплатила россии 22,6 млрд евро за полгода — Die Welt

Доходы россии от торговли с Германией продолжают расти, несмотря на санкции. Причиной являются высокие цены на газ. Поэтому только в июне-2022 Германия заплатила за российское голубое топливо 3,5 млрд евро. Это на 5% больше, чем в мае 2022 года, и на 39% больше, чем в июне-2021.

За первое полугодие 2022 года выручка россии от бизнеса в Германии составила 22,6 млрд евро, что на 52% больше, чем за первые полгода 2021-го. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt , ссылаясь на данные официальной статистики.

При этом обозреватель газеты Олаф Герсеманн утверждает, что «чисто математически» доходы от экспорта в Германию покрывают значительную часть военных расходов России. «Поступлений из Германии достаточно, чтобы в значительной степени покрыть регулярные военные расходы», — пишет он.

Герсеманн напомнил, что ЕС вводит ограничения на импорт многих товаров из россии. Речь идет о различных запретах — от угля, стали, древесины и цемента до рыбы, спиртных напитков и золота.

«Но все это сполна компенсируется по крайней мере в случае с Германией, с процветающим бизнесом с российским газом. Снижение объемов поставок более чем компенсируется ростом цен», — отмечает Герсеманн.

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