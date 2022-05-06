Германия выделяет дополнительно 125 млн евро на поддержку Украины — Шольц

Сегодня 09:38 — Казна и Политика

Германия еще больше усилит свою помощь Украине, переживающей и гуманитарную катастрофу из-за российской агрессии.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении к участникам донорской конференции для помощи Украине, которая проходит в Варшаве.

Шольц подчеркнул решительность и уверенность в том, что «путин не должен выиграть эту войну и он ее не выиграет», потому что мировое сообщество стоит вместе в том, что касается санкций против россии, усиления собственной обороноспособности и солидарности с украинским народом.

По его словам, Германия годами была вторым крупнейшим финансовым донором Украины, а после начала войны лишь усиливает свою помощь.

Месяц назад Берлин пообещал предоставить 425 млн гуманитарной помощи и помощи на развитие, а также 70 млн евро на медицинскую помощь для механизма гражданской защиты ЕС, отметил Шольц. Кроме того, было предоставлено дополнительно 430 млн евро для смягчения катастрофического влияния российской войны на продуктовую безопасность в мире.

«Сегодня мы обещаем дополнительно 125 млн евро для гуманитарной поддержки и мер для помощи по повышению устойчивости Украины против агрессии», — заявил Шольц.

Он также проинформировал, что ФРГ предоставит срочно необходимую ликвидность для украинского бюджета: специальный заем в объеме 150 млн евро только что был предоставлен, еще один на такую же сумму будет подготовлен по ускоренной процедуре.

Кроме того, в рамках двустороннего сотрудничества в области развития Германия к этому времени предоставила 120 млн евро на «противостояние гуманитарным и социальным вызовам войны» и планирует собрать еще 140 млн для финансирования развития, заявил канцлер.

ФРГ продолжает мобилизовать частный сектор для помощи Украине. В качестве примера канцлер упомянул фармацевтическую промышленность, которая передает Украине крайне необходимые медикаменты и медицинскую технику, и уже передала такой около 100 млн евро.

В заключение Шольц заявил, что Германия делает все возможное для восстановления гуманитарного права, защиты лиц, которым угрожают, и для того, чтобы можно было привлечь к закону виновных в военных преступлениях.

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