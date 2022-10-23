Германия выделила 6,3 млрд евро на зарядки для электромобилей — Finance.ua
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Германия выделила 6,3 млрд евро на зарядки для электромобилей

Технологии&Авто
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Германия выделила 6,3 млрд евро на зарядки для электромобилей
Германия выделила 6,3 млрд евро на зарядки для электромобилей
Правительство Германии утвердило план выделения 6,3 млрд евро в течение трех лет на установку зарядных станций для электромобилей по всей стране.
Об этом сообщает Reuters.
План предусматривает 14-кратное увеличение количества зарядных станций с нынешних 70 тысяч до 1 млн штук до 2030 года. Германия также стремится к 2030 году на дорогах страны было 15 миллионов электромобилей.
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По состоянию на 1 сентября 2022 года в Германии зарегистрировано всего 1,5 млн автомобилей на электротяге. Также правительство разработало ускоренную программу получения разрешений на строительство зарядных станций.
По материалам:
РБК-Україна
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