Германия увеличит социальную помощь переселенцам из Украины — Finance.ua
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Германия увеличит социальную помощь переселенцам из Украины

Сегодня 21:03Личные финансы
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Украинцы, вынужденно выехавшие в Германию из-за российской агрессии, смогут получить увеличенную социальную помощь. Уже вскоре Бундестаг рассмотрит законопроект об улучшении уровня соцзащиты и поддержки ищущих работу переселенцев.
Об этом сообщает Немецкая волна.
Если до этого момента беженцы из Украины получали социальную помощь в Германии на основании закона об искателях убежища (размер выплат для взрослых составляет примерно 300 евро на каждого), то с 1 июня украинцы, получившие вид на жительство в соответствии с законом о пребывании иностранцев, будут получать больше денег.
Переселенцам будут платить социальное пособие в таком же размере, как и для немецких безработных. По информации издания, базовая ставка такой помощи составляет 449 евро (более 14 тысяч гривен).
«Соответствующие изменения станут возможны после того, как Бундестаг в ближайшее время рассмотрит законопроект, одобренный 27 апреля федеральным правительством. На социальную защиту украинских беженцев правительство выделило два миллиарда евро», — говорится в сообщении.
Кроме того, с июня украинцы, которым предоставили разрешение на проживание в Германии, будут получать социальную помощь в центрах занятости (Jobcenter).
В настоящее время такую помощь оказывают ведомства по соцзащите городских администраций или общин. Чтобы получать выплаты, в июне украинцы должны регистрироваться в центрах занятости в качестве ищущих работу.

Где беженцам искать помощь за границей

По материалам: ua.news
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