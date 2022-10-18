Германия усложнила получение виз для россиян — Finance.ua

Германия усложнила получение виз для россиян Сегодня 14:33 — Мир

Германия усложнила получение виз для россиян

Правительство Германии изменило правила выдачи виз для граждан росии, добавив в список требований необходимость предоставить справку о средствах на счету банка, зарегистрированного в Европейском Союзе.

Об этом сообщается на сайте VisaMetric.

При подаче заявки на визу человек должен подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.

«К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные банком на имя подвергаемого проверке заявителя, и действующие в странах — членах ЕС. Документ должен содержать информацию о текущей сумме средств на счете (счетах). Заявитель должен предоставить соответствующие выписки с банковского счета за последние три месяца», — отмечается в перечне документов для получения туристической визы.

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Соответствующее требование также присутствует в списке документов, необходимых для подачи визы для частных визитов, на деловую визу, а также на визу для участников научных, культурных, спортивных мероприятий и на визу с целью лечения.

Ранее Германия требовала при оформлении виз подтверждения оплаты забронированного жилья.

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