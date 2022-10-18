Германия продолжит эксплуатацию последних трех АЭС минимум на несколько месяцев — СМИ Сегодня 21:33 — Энергетика

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отдал распоряжение продолжить эксплуатацию последних трех атомных электростанций в стране — которые должны были бы закрыть в конце года — по меньшей мере до середины апреля.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает POLITICO на основании письма, оказавшегося в распоряжении редакции.

В письме канцлер анонсировал также новый закон по повышению энергоэффективности и расширению использования водорода для нужд энергоснабжения.

Распоряжение Шольца положило конец длительным спорам правящей коалиции по поводу судьбы АЭС в условиях, когда страна вынуждена была экстренно искать замену российскому газу. Лидер FDP выступал за то, чтобы АЭС поработали по меньшей мере до 2024 года, в то время как министр экономики от «Зеленых» Роберт Габек продолжал настаивать, что станции следует закрывать в конце 2022 года, как и планировалось. Впоследствии «Зеленые» смягчили позицию и предложили отключать одну АЭС, а остальные держать как резервные до апреля.

Решение Шольца выглядит компромиссом, балансирующим позицию коалиционных партнеров.

Економічна Правда По материалам:

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