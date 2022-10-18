Германия продолжит эксплуатацию последних трех АЭС минимум на несколько месяцев — СМИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия продолжит эксплуатацию последних трех АЭС минимум на несколько месяцев — СМИ

Энергетика
17
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отдал распоряжение продолжить эксплуатацию последних трех атомных электростанций в стране — которые должны были бы закрыть в конце года — по меньшей мере до середины апреля.
Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает POLITICO на основании письма, оказавшегося в распоряжении редакции.
В письме канцлер анонсировал также новый закон по повышению энергоэффективности и расширению использования водорода для нужд энергоснабжения.
Распоряжение Шольца положило конец длительным спорам правящей коалиции по поводу судьбы АЭС в условиях, когда страна вынуждена была экстренно искать замену российскому газу. Лидер FDP выступал за то, чтобы АЭС поработали по меньшей мере до 2024 года, в то время как министр экономики от «Зеленых» Роберт Габек продолжал настаивать, что станции следует закрывать в конце 2022 года, как и планировалось. Впоследствии «Зеленые» смягчили позицию и предложили отключать одну АЭС, а остальные держать как резервные до апреля.
Решение Шольца выглядит компромиссом, балансирующим позицию коалиционных партнеров.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.