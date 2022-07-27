Германия подтвердила сокращение поставок газа по «Северному потоку» — Finance.ua
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Германия подтвердила сокращение поставок газа по «Северному потоку»

Энергетика
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Как было объявлено, российская газовая компания «Газпром» сократила поставки газа по газопроводу «Северный поток-1».
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Spiegel.
Как заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, «на данный момент наблюдается номинированное регулирование». «Газпром» обеспечивает 20 процентов мощности. «Мы посмотрим в течение дня, так ли останется», — продолжил Мюллер.
Глава сетевого агентства призвал немцев больше экономить. Правда, по его словам, частные домохозяйства и промышленность уже используют «на пять, шесть, семь процентов меньше газа с поправкой на температуру».
Но этого недостаточно: «Осенью ситуация меняется, потребление газа растет», — предупредил Мюллер.
Он подверг критике то, что газ сейчас является частью российской внешней политики, военной стратегии россии.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя поставки газа в Европу, заявил, что «Северный поток-2» полностью готов к тому, чтобы удовлетворить потребности Европы, но он не функционирует из-за ЕС по политическим причинам.
Также он посетовал, что Москва до сих пор не получила должного объяснения о статусе турбины для газопровода «Северный поток-1», обслуживаемой компанией Siemens в Канаде.
По материалам:
Економічна Правда
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