Германия планирует создать условия для быстрого трудоустройства беженцев из Украины — Finance.ua
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Германия планирует создать условия для быстрого трудоустройства беженцев из Украины

Сегодня 20:00Личные финансы
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Немецкий министр труда Губертус Гайль отмечает, что беженцам из Украины нужно дать возможность быстро устроиться на работу в Германии.
Об этом сообщает Bild.
Министр отмечает, что украинцев, прежде всего, воспринимают не как профессионалов, а как людей, но разумно дать им перспективу, если они захотят дольше оставаться в стране.
Разрешение на жительство открывает немецкий рынок труда для выходцев из Украины. Однако необходимо будет создать дополнительные условия, в том числе языковые и интеграционные курсы, а также варианты ухода за детьми, чтобы украинцы могли работать в Германии, заявляет министр.
Гайль заверил федеральные земли и муниципалитеты, что федеральное правительство выделит больше денег на интеграционные меры.
По данным министерства внутренних дел страны, на сегодняшний день в Германию прибыло не менее 232 тысяч беженцев из Украины.
Однако фактическое количество, вероятно, выше, потому что на немецко-польской границе нет регулярного контроля, а люди с украинскими паспортами могут сначала свободно передвигаться по ЕС в течение 90 дней. Им не нужно регистрироваться, пока они не подадут заявку на получение государственной помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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