Германия оштрафовала Telegram на сумму свыше 5 млн евро — Finance.ua
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Германия оштрафовала Telegram на сумму свыше 5 млн евро

Фондовый рынок
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Германия оштрафовала Telegram на сумму свыше 5 млн евро
Германия оштрафовала Telegram на сумму свыше 5 млн евро
Telegram нарушил несколько требований немецкого законодательства.
Согласно объяснению немецкого Минюста, Telegram был обязан предоставить каналы обратной связи для того, чтобы пользователи могли сообщать о контенте, нарушающем местное законодательство.
Кроме того, платформа должна была назначить уполномоченное лицо или учреждение для взаимодействия с германскими властями.
Первое нарушение обойдется компании в 4.25 млн евро штрафа, а второе — 875 тыс. евро.
Начиная с апреля 2021 года, Министерство юстиции Германии безуспешно пыталось связаться с руководством Telegram, обращаясь в штаб-квартиру компании в Дубае.
В 2022 году власти опубликовали свои претензии в местном правительственном СМИ, однако и на это обращение платформа не отреагировала.
В Германии давно выражают обеспокоенность нежеланием компании соблюдать требования местного законодательства. Некоторые чиновники, в частности, министр внутренних дел страны Нэнси Фезер, даже предлагали заблокировать мессенджер на территории страны в случае, если его руководство продолжит саботировать требования властей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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