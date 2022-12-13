Германия ни при каких обстоятельствах не вернется к использованию «Северного потока», — посол — Finance.ua
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Германия ни при каких обстоятельствах не вернется к использованию «Северного потока», — посол

Фондовый рынок
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Германия «ни при каких обстоятельствах» не будет рассматривать возможность возвращения к использованию российского газопровода «Северный поток».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Германии в Украине Анку Фельдгузен в интервью «Kyiv not Kiev».
Она отметила, что зависимость Германии от российского газа значительно снизилась после начала полномасштабной войны россии против Украины.
«Наша зависимость от российского газа уменьшилась с более чем 50% до 9% или около того. Это то немногое, что все еще проходит через украинскую ГТС. „Северный поток-2“ был завершен, „Северный поток-1“ был закончен россией, которая давила на нас», — сказала Фельдгузен.
По ее мнению, Германия справилась с ограничением использования российского газа достаточно хорошо. В стране не было отключений электроэнергии, а в домах довольно тепло.
«Еще мы построили два LNG-терминала в рекордно короткие сроки. Если бы не война россии против Украины, мы никогда бы не переключились так быстро на другие источники», — сказала посол.
Фельдгузен добавила, что Европа в целом хочет избавиться от российской энергетической зависимости.
По материалам:
РБК-Україна
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