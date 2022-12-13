Германия ни при каких обстоятельствах не вернется к использованию «Северного потока», — посол Сегодня 09:48 — Фондовый рынок

Германия «ни при каких обстоятельствах» не будет рассматривать возможность возвращения к использованию российского газопровода «Северный поток».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Германии в Украине Анку Фельдгузен в интервью «Kyiv not Kiev»

Она отметила, что зависимость Германии от российского газа значительно снизилась после начала полномасштабной войны россии против Украины.

«Наша зависимость от российского газа уменьшилась с более чем 50% до 9% или около того. Это то немногое, что все еще проходит через украинскую ГТС. „Северный поток-2“ был завершен, „Северный поток-1“ был закончен россией, которая давила на нас», — сказала Фельдгузен.

По ее мнению, Германия справилась с ограничением использования российского газа достаточно хорошо. В стране не было отключений электроэнергии, а в домах довольно тепло.

«Еще мы построили два LNG-терминала в рекордно короткие сроки. Если бы не война россии против Украины, мы никогда бы не переключились так быстро на другие источники», — сказала посол.

Фельдгузен добавила, что Европа в целом хочет избавиться от российской энергетической зависимости.

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