Германия не будет покупать российскую нефть в 2023 году — Bloomberg Сегодня 05:14 — Энергетика

Германия отвергла заявление о том, что планирует покупать российскую нефть в начале следующего года, заявив, что вместо этого она будет импортировать сырую нефть из Казахстана.

Как сообщает Bloomberg , крупнейшая экономика Европы ранее заявляла, что планирует прекратить импорт российской нефти до конца этого года после вторжения кремля в Украину, но это было подвергнуто сомнению, когда главный исполнительный директор российского оператора нефтепровода заявил, что он получил запросы на поставку российской нефти в первом квартале 2023 года.

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Leuna и Schwedt исторически сильно зависели от импорта российской нефти по трубопроводу. Теперь потоки по трубопроводу «Дружба» — крупнейшему в Европе нефтепроводу — будут поступать из Казахстана, хотя это соглашение еще не заключено.

Как сообщили в Минэкономики Германии: «Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, ошибочны. Нефтедобывающие компании на нефтеперерабатывающих заводах в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую сырую нефть в новом году».

Германия и Польша, получающие российскую нефть по Северному отрезку ветки «Дружба», обязались отказаться от нее до декабря.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.