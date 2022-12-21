Германия не будет покупать российскую нефть в 2023 году — Bloomberg — Finance.ua
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Германия не будет покупать российскую нефть в 2023 году — Bloomberg

Энергетика
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Германия отвергла заявление о том, что планирует покупать российскую нефть в начале следующего года, заявив, что вместо этого она будет импортировать сырую нефть из Казахстана.
Как сообщает Bloomberg, крупнейшая экономика Европы ранее заявляла, что планирует прекратить импорт российской нефти до конца этого года после вторжения кремля в Украину, но это было подвергнуто сомнению, когда главный исполнительный директор российского оператора нефтепровода заявил, что он получил запросы на поставку российской нефти в первом квартале 2023 года.
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Leuna и Schwedt исторически сильно зависели от импорта российской нефти по трубопроводу. Теперь потоки по трубопроводу «Дружба» — крупнейшему в Европе нефтепроводу — будут поступать из Казахстана, хотя это соглашение еще не заключено.
Как сообщили в Минэкономики Германии: «Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, ошибочны. Нефтедобывающие компании на нефтеперерабатывающих заводах в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую сырую нефть в новом году».
Германия и Польша, получающие российскую нефть по Северному отрезку ветки «Дружба», обязались отказаться от нее до декабря.

Когда потолок цен на российскую нефть обескровит экономику агрессора

По материалам:
УНІАН
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