Германия намерена закупить газ в Катаре и ОАЭ для снижения зависимости от российского — Finance.ua

Германия намерена закупить газ в Катаре и ОАЭ для снижения зависимости от российского

Сегодня 09:19 — Энергетика

Германия намерена закупить газ в Катаре и ОАЭ для снижения зависимости от российского

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что изучит возможности поставок сжиженного природного газа (СПГ) во время поездки в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Он намерен заключить соглашение по водороду, что уменьшит зависимость Германии от россии.

Об этом сообщает Reuters

После того, как Россия вторглась в Украину, Хабек выступил с рядом инициатив, направленных на снижение энергетической зависимости Германии от России, включая крупные заказы нероссийского СПГ, планы строительства терминала для импорта СПГ и замедление отказа страны от угля.

Хабек перед поездкой на выходные сказал, что «цель состоит в том, чтобы установить водородное партнерство в среднесрочной перспективе, то есть политически поддержать его».

Его будут сопровождать около 20 представителей корпоративной Германии, многие из энергетического сектора.

Он также хочет обсудить «краткосрочные» поставки СПГ и «дать компаниям, обеспечивающим поставки газа в Германию, политическую основу для того, чтобы стать независимыми от российского газа, темы, которые не могут быть выше политической повестки дня».

В более широком смысле Европейская комиссия работает над планами поэтапного отказа ЕС от российского газа, нефти и угля в течение пяти лет.

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