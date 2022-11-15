Германия национализировала «дочку» Газпрома, а Польша отобрала газопровод — Finance.ua

Германия национализировала «дочку» Газпрома, а Польша отобрала газопровод
Германия объявила о национализации бывшей дочерней компании российского энергетического гиганта «Газпром». Берлин принял такое решение для обеспечения энергетической безопасности.
По данным немецкого издания Deutsche Welle, новая компания, ранее называвшаяся «Газпромом Германия», называется Securing Energy for Europe GmbH. Она косвенно контролирует крупнейшее немецкое газохранилище на северо-западе Редена.
Решение было принято после того, как в выходные Комиссия ЕС согласилась предоставить российской дочерней компании в Германии помощь в размере 225,6 миллиона евро, что и стало основой национализации.
Берлин взял компанию под свой контроль еще в апреле, но не решил вопрос собственности, что заставило деловых партнеров и банки неохотно возобновлять деловые отношения. В Федеральном министерстве экономики и борьбе с изменением климата Германии заявили, что теперь российский «Газпром» фактически потерял свою долю в компании.
Кроме того, издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша изъяла долю «Газпрома» в газовом операторе Europol Gaz, который управляет польской частью газопровода «Ямал — Европа». Российскому монополисту принадлежало 48% компании-оператора газопровода.
В компании уже введена временная администрация, руководителем которой назначен эксперт по топливно-газовым вопросам и юрист Радослав Квасницкий.
Следует отметить, что Варшава ввела санкции против «Газпрома» еще в апреле, что позволило заморозить акции Europol Gaz. Компания использует перекрестный метод управления, поэтому необходимы голоса всех членов правления. В свою очередь «Газпром» блокировал решение других членов, что привело компанию к убыткам.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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