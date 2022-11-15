Германия национализировала «дочку» Газпрома, а Польша отобрала газопровод — Finance.ua

Германия национализировала «дочку» Газпрома, а Польша отобрала газопровод Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

Германия объявила о национализации бывшей дочерней компании российского энергетического гиганта «Газпром». Берлин принял такое решение для обеспечения энергетической безопасности.

По данным немецкого издания Deutsche Welle , новая компания, ранее называвшаяся «Газпромом Германия», называется Securing Energy for Europe GmbH. Она косвенно контролирует крупнейшее немецкое газохранилище на северо-западе Редена.

Решение было принято после того, как в выходные Комиссия ЕС согласилась предоставить российской дочерней компании в Германии помощь в размере 225,6 миллиона евро, что и стало основой национализации.

Берлин взял компанию под свой контроль еще в апреле, но не решил вопрос собственности, что заставило деловых партнеров и банки неохотно возобновлять деловые отношения. В Федеральном министерстве экономики и борьбе с изменением климата Германии заявили, что теперь российский «Газпром» фактически потерял свою долю в компании.

Кроме того, издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша изъяла долю «Газпрома» в газовом операторе Europol Gaz, который управляет польской частью газопровода «Ямал — Европа». Российскому монополисту принадлежало 48% компании-оператора газопровода.

В компании уже введена временная администрация, руководителем которой назначен эксперт по топливно-газовым вопросам и юрист Радослав Квасницкий.

Следует отметить, что Варшава ввела санкции против «Газпрома» еще в апреле, что позволило заморозить акции Europol Gaz. Компания использует перекрестный метод управления, поэтому необходимы голоса всех членов правления. В свою очередь «Газпром» блокировал решение других членов, что привело компанию к убыткам.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.