Германия может стать страной с отрицательной динамикой экономики. МВФ назвал причину — Finance.ua

Германия может стать страной с отрицательной динамикой экономики. МВФ назвал причину Сегодня 09:25 — Мир

Германия может стать страной с отрицательной динамикой экономики. МВФ назвал причину

Германия может стать единственной экономикой среди стран Большой семерки (G7) с отрицательной динамикой, считают эксперты МВФ. Одна из главных причин — последствия энергетического кризиса, которые остро ощущает именно Германия.

Об этом пишет Euronews.

Согласно прогнозу, немецкий ВВП может сократиться на 0,3%, в то время как в других странах будет рост: 1,8% в США, 1,1% в Италии. Среди причин называют усиление денежно-кредитной политики и снижение спроса на немецкие товары со стороны Китая. Но главное объяснение: долгосрочные последствия энергетического кризиса. Германия сильно зависела от российского газа, и заменить этот источник оказалось нелегко и недешево.

«Во-первых, немецкая промышленность слишком зависела от импорта энергоносителей из россии, особенно газа. В других странах, например, Великобритании и Испании этой проблемы вовсе не существует, не говоря уже о США, ведь у них практически не было российского газа. Нам его пришлось заменять другим, по более высокой цене. Вот почему цены на энергоносители у нас выросли: это следствие потери российского газа», — считает министр экономики Германии Роберт Хабек.

Бундесбанк (главный банк Германии. — Ред.) со своей стороны делал подобные прогнозы, поэтому заявление МВФ не стало неожиданностью. При этом потери ведущей экономики ЕС — плохой сигнал для Евросоюза и зоны евро, отмечают наблюдатели.

Осторожного оптимизма добавляет лишь то, что инфляция в июле несколько снизилась, составив 6,5% против 6,8% в июне. Ряд аналитиков не исключают, что с сентября снижение инфляции ускорится.

Издание также отмечает, что экономика Европы выросла на 0,3% после нескольких месяцев стагнации. Инфляция в июне составила 5,3%. Экономика Европы растет после нескольких месяцев стагнации или спада, но повышение процентных ставок бросает тень на ее перспективы.

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В 20 странах, которые используют евро и насчитывают 346 млн человек, рост экономики за период с апреля по июнь составил 0,3%, сообщило в понедельник статистическое агентство ЕС Eurostat. Это лучше, чем нулевой рост в первом квартале этого года, и небольшое снижение в четвертом квартале прошлого года, но не намного.

В результате пересмотра данные за первый квартал были увеличены с 0,1%, что свело на нет два квартала снижения производства. Инфляция в еврозоне в это время продолжила свое постепенное снижение, упав до 5,3% в июле с 5,5% в июне.

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