Германия хочет импортировать природный газ из Африки — Finance.ua

Германия хочет импортировать природный газ из Африки Сегодня 21:33

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что его страна стремится импортировать газ из Нигерии.

Об этом Шольц рассказал в интервью, опубликованном в воскресенье во время его отъезда из Берлина в Западную Африку, пишет «Европейская правда» со ссылкой на агентство DPA

«У Нигерии есть самые большие запасы газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», — сказал глава правительства Германии нигерийской ежедневной газете The Punch.

Шольц добавил, что Германия также рассматривает «общие инициативы по расширению рынка водорода», поскольку водород будет играть важную роль в будущем.

В настоящее время Германия импортирует большое количество сырой нефти из Нигерии, но не импортирует газ.

Шольц решил уделять Африке гораздо больше внимания, чем немецкие лидеры в прошлом, стремясь расширить и диверсифицировать международные отношения страны и снизить зависимость от отдельных государств. Это произошло на фоне излишней зависимости Германии от дешевого импорта российского газа в прошлом.

Економічна Правда По материалам:

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