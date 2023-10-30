Германия хочет импортировать природный газ из Африки — Finance.ua
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Германия хочет импортировать природный газ из Африки

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Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что его страна стремится импортировать газ из Нигерии.
Об этом Шольц рассказал в интервью, опубликованном в воскресенье во время его отъезда из Берлина в Западную Африку, пишет «Европейская правда» со ссылкой на агентство DPA.
«У Нигерии есть самые большие запасы газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», — сказал глава правительства Германии нигерийской ежедневной газете The Punch.
Шольц добавил, что Германия также рассматривает «общие инициативы по расширению рынка водорода», поскольку водород будет играть важную роль в будущем.
В настоящее время Германия импортирует большое количество сырой нефти из Нигерии, но не импортирует газ.
Шольц решил уделять Африке гораздо больше внимания, чем немецкие лидеры в прошлом, стремясь расширить и диверсифицировать международные отношения страны и снизить зависимость от отдельных государств. Это произошло на фоне излишней зависимости Германии от дешевого импорта российского газа в прошлом.
По материалам:
Економічна Правда
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