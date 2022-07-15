Германия договорилась с Канадой пока об одной газовой турбине — правительство Сегодня 16:12 — Энергетика

В Берлине утверждают, что договаривались с Канадой только об одной турбине для российского газопровода.

Об этом заявил представитель Министерства экономики ФРГ Роберт Северин на брифинге в Берлине в пятницу.

«В настоящее время речь идет об этой одной турбине, которая, по утверждению российской стороны, необходима для завершения технических работ на Nord Stream 1. Разрешение было получено на эту одну турбину, о дальнейших турбинах конкретно речь не шла», — сказал правительственный представитель. Северин таким образом не подтвердил сообщение СМИ о том, что достигнута договоренность относительно следующих турбин.

Северин не стал делать прогнозов, возобновит ли россия после 21 июля поставки газа по трубопроводу после планового ремонта, заметив лишь, что немецкая сторона не дала возможности кремлю использовать отсутствие турбины как повод остановить транспортировку.

«В густой сети законодательства о санкциях как с канадской стороны, так и стороны ЕС есть остающиеся открытыми внутренние коридоры хозяйственной деятельности, одним из которых является газ и газовое оборудование», — заявил Северин, добавив, что немецкий министр очень предан канадскому правительству, а также Еврокомиссии за достижение совместного соглашения по возвращению турбины.

Компания-производитель после получения всех необходимых разрешений сейчас занимается вопросом как можно более скорой доставки агрегата. Правительство ФРГ в этот процесс не вовлечено, но, по словам его представителя, надеется, что Siemens «осознает политическую и экономическую важность этой турбины».

Как сообщалось, по просьбе Германии Канада приняла непростое решение вернуть газовую турбину Siemens Energy AG после технического обслуживания для использования в российско-немецком газопроводе Nord Stream 1. Решение было принято, несмотря на отрицание правительства Украины. Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что временное разрешение на экспорт было выдано после длительных обсуждений с европейскими союзниками, а также с Международным энергетическим агентством.

Впоследствии появились сообщения о якобы разрешении канадского правительства на ремонт турбин газопровода в течение двух лет, что позволяет импортировать и реэкспортировать до шести турбин, обслуживаемых на заводе Siemens Canada в Монреале.

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Укрінформ По материалам:

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