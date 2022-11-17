Германия дает Украине €1 миллион неотложной помощи после ракетных атак рф — Finance.ua
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Германия дает Украине €1 миллион неотложной помощи после ракетных атак рф

Казна и Политика
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Германия дает Украине €1 миллион неотложной помощи после ракетных атак рф
Германия дает Украине €1 миллион неотложной помощи после ракетных атак рф
Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро в качестве неотложной помощи в ответ на многочисленные атаки россии на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщило в Твиттере посольство Германии в Украине.
«В ответ на многочисленные атаки россии на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро как неотложную помощь, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины», — проинформировали в диппредставительстве.
Как сообщалось, из-за масштабной ракетной атаки рф на Украину 15 ноября поражение потерпели более 30 объектов инфраструктуры.
Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что следующие несколько дней будут тяжелыми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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