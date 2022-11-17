Германия дает Украине €1 миллион неотложной помощи после ракетных атак рф — Finance.ua

Германия дает Украине €1 миллион неотложной помощи после ракетных атак рф Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Германия дает Украине €1 миллион неотложной помощи после ракетных атак рф

Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро в качестве неотложной помощи в ответ на многочисленные атаки россии на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщило в Твиттере посольство Германии в Украине.

«В ответ на многочисленные атаки россии на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро как неотложную помощь, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины», — проинформировали в диппредставительстве.

Как сообщалось, из-за масштабной ракетной атаки рф на Украину 15 ноября поражение потерпели более 30 объектов инфраструктуры.

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил , что следующие несколько дней будут тяжелыми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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