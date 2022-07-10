Германия блокирует пакет помощи Украине от ЕС на 9 млрд евро, — СМИ Сегодня 14:45

В Германии блокируют выделение Украине финансовой помощи в 9 млрд евро. Хотя решение о предоставлении было принято на саммите ЕС еще в конце июня.

По информации газеты, выделение средств не одобряет министр финансов Германии Кристиан Линднер, который против предоставления помощи Украине путем общего европейского долга, как это уже было во время пандемии.

В настоящее время немецкий министр только одобрил первый транш в размере 1 млрд, средства от которого должны быть выплачены Украине до конца июля.

Между тем в Украине заявляют о необходимости предоставления помощи в 5 млрд долларов в месяц. Это объясняется тем, что в сентябре Украина рискует не выплатить внешний долг в размере 900 миллионов евро.

Как предполагает издание, вопрос блокировки финпомощи мог стать одной из причин увольнения президентом Владимиром Зеленским посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Еврокомиссия предложила пакет помощи Украине в размере 9 млрд евро еще весной, затем его одобрили лидеры стран — членов ЕС.

Пакет предусматривал заем Киеву со сроком погашения через 25 лет и фактически без процентов, благодаря средствам, которые сама Комиссия собирала бы путем выпуска на рынке долговых обязательств под гарантии европейских государств.

Но Германия как один из крупнейших гарантов такой формы еврооблигаций выступает против.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.