Genesis представила обновленный седан G80 (фото) — Finance.ua

Genesis представила обновленный седан G80 (фото) 16.12.2023, 01:07 — Технологии&Авто

Genesis представила обновленный седан G80 (фото), Фото: carscoops

Компания Genesis, премиальный суббренд Hyundai, представила обновленный автомобиль G80. Он прошел плановый рестайлинг вслед за родственными GV80 и GV80 Coupe.

Модель смотрится знакомо. Она воплощает в себе идею «спортивной элегантности» и получила радиаторную решетку с новым рисунком, фары с подкорректированной графикой и передний бампер с увеличенным воздухозаборником. Еще можно отметить скрытый выхлоп и 20-дюймовые колеса с особым дизайном. Модель будет доступна в десяти цветах, включая новый оттенок Brooklyn Brown.

Фото: carscoops

Помимо стандартной версии модели Genesis показал обновленный G80 Sport. Он отличается уникальным передним бампером с агрессивными воздухозаборниками, V-образными акцентами и сдвоенными патрубками выхлопной системы.

Салон G80 также подкорректирован. В его оснащение вошел 27-дюймовый дисплей, сочетающий цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Еще есть новый блок управления системой климат-контроля и рычаг коробки.

Фото: carscoops

Премиальный седан будет предлагаться с 2,5- и 3,5-литровыми двигателями мощностью 304, 375 и 415 л.с. Также будет доступен электрический вариант с отдачей в 470 л.с., который сможет проезжать на одном заряде до 450 км.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.