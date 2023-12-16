Genesis представила обновленный седан G80 (фото) — Finance.ua
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Genesis представила обновленный седан G80 (фото)

Технологии&Авто
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Genesis представила обновленный седан G80 (фото)
Genesis представила обновленный седан G80 (фото), Фото: carscoops
Компания Genesis, премиальный суббренд Hyundai, представила обновленный автомобиль G80. Он прошел плановый рестайлинг вслед за родственными GV80 и GV80 Coupe.
Модель смотрится знакомо. Она воплощает в себе идею «спортивной элегантности» и получила радиаторную решетку с новым рисунком, фары с подкорректированной графикой и передний бампер с увеличенным воздухозаборником. Еще можно отметить скрытый выхлоп и 20-дюймовые колеса с особым дизайном. Модель будет доступна в десяти цветах, включая новый оттенок Brooklyn Brown.
Фото: carscoops
Фото: carscoops
Помимо стандартной версии модели Genesis показал обновленный G80 Sport. Он отличается уникальным передним бампером с агрессивными воздухозаборниками, V-образными акцентами и сдвоенными патрубками выхлопной системы.
Салон G80 также подкорректирован. В его оснащение вошел 27-дюймовый дисплей, сочетающий цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Еще есть новый блок управления системой климат-контроля и рычаг коробки.
Фото: carscoops
Фото: carscoops
Премиальный седан будет предлагаться с 2,5- и 3,5-литровыми двигателями мощностью 304, 375 и 415 л.с. Также будет доступен электрический вариант с отдачей в 470 л.с., который сможет проезжать на одном заряде до 450 км.
По материалам:
autocentre.ua
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