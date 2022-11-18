Genesis показал новый электрический кабриолет — Finance.ua

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Genesis показал новый электрический кабриолет

Технологии&Авто
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Genesis показал новый электрический кабриолет
Genesis показал новый электрический кабриолет, Фото: carscoops.com
Южнокорейский бренд Genesis (принадлежит Hyundai) показал третью модель электромобиля в Х-серии на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе.
Об этом пишет Carscoops.
Завершил трилогию макет электрического кабриолета Genesis X Convertible Concept.
Как и у второй модели в линейке Speedium Coupe, у кабриолета отсутствует решетка радиатора. Место, где оно должно быть, обозначено светодиодными линиями. Концепт приобрел характерную оптику Quad Lights. Дизайн кузова обновили, добавив более резкие грани над колесами и «антиклинообразную параболическую линию», протянувшуюся от капота до багажника.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Отличительной особенностью новой модели X является складная жесткая крыша с прозрачными люками над передними пассажирами.
Обивка салона выполнена из шерстяной ткани и кожи. Из развлекательных опций производитель называет иммерсивную аудиосистему, разработанную корейским саунд-дизайнером.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
По словам официального представителя бренда Genesis, линейка Х призвана дать представление о будущих серийных машинах южнокорейской марки, которая к 2030 году планирует отказываться от двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических агрегатов.
По материалам:
Телеканал 24
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