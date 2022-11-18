Genesis показал новый электрический кабриолет — Finance.ua

Genesis показал новый электрический кабриолет 18.11.2022, 00:14 — Технологии&Авто

Genesis показал новый электрический кабриолет, Фото: carscoops.com

Южнокорейский бренд Genesis (принадлежит Hyundai) показал третью модель электромобиля в Х-серии на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Carscoops.

Завершил трилогию макет электрического кабриолета Genesis X Convertible Concept.

Как и у второй модели в линейке Speedium Coupe, у кабриолета отсутствует решетка радиатора. Место, где оно должно быть, обозначено светодиодными линиями. Концепт приобрел характерную оптику Quad Lights. Дизайн кузова обновили, добавив более резкие грани над колесами и «антиклинообразную параболическую линию», протянувшуюся от капота до багажника.

Фото: carscoops.com

Отличительной особенностью новой модели X является складная жесткая крыша с прозрачными люками над передними пассажирами.

Обивка салона выполнена из шерстяной ткани и кожи. Из развлекательных опций производитель называет иммерсивную аудиосистему, разработанную корейским саунд-дизайнером.

Фото: carscoops.com

По словам официального представителя бренда Genesis, линейка Х призвана дать представление о будущих серийных машинах южнокорейской марки, которая к 2030 году планирует отказываться от двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических агрегатов.

Телеканал 24 По материалам:

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