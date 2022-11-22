Генераторы и светильники: Япония объявила о передаче Украине экстренной помощи — Finance.ua
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Генераторы и светильники: Япония объявила о передаче Украине экстренной помощи

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Япония передаст Украине в рамках экстренной помощи генераторы и лампы на солнечных батареях. Речь идет о сумме свыше 2,5 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба японского МИД.
«22 ноября правительство Японии решило продлить экстренную грантовую помощь в размере примерно 2,57 млн долларов на поддержку подготовки к зиме в электроэнергетике в Украине», — говорится в сообщении.
Указано, что японские власти будут реализовывать помощь Украине через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, речь идет о предоставлении Украине генераторов и солнечных фонарей.
«Масштабное обесточивание произошло в разных областях Украины из-за разрушения значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате нападений россии. Пока в Украине зима становится холоднее, а дни укорачиваются с каждым днем, помощь имеет важное значение как поддержка зимнего периода для тех, кто не может пользоваться отоплением и осветительным оборудованием из-за отключения», — объясняют в МИД.
Также японское правительство заверило в продолжении поддержки и помощи народу Украины совместно с международным сообществом, включая членов G7.
Ранее сообщалось, что Япония поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру.
По материалам:
РБК-Україна
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