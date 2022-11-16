Генеральный директор криптобиржи не советует новичкам инвестировать в крипту сейчас — Finance.ua

Генеральный директор криптобиржи не советует новичкам инвестировать в крипту сейчас 16.11.2022, 00:01 — Финтех и Карты

Генеральный директор криптобиржи не советует новичкам инвестировать в крипту сейчас

Глава криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао считает, что сложный период, который сейчас переживает криптовалютный рынок, — не время для инвестиций в цифровые активы, особенно для новичков. Во время сессии вопросов и ответов в Twitter Чжао призвал неопытных инвесторов воздержаться от вложений, пока «не спадет турбулентность». Гендиректор Binance посоветовал вкладывать только те средства, которые инвестор может позволить себе потерять.

"Вы не должны вкладывать в криптовалюты деньги, которые вам нужны для жизни на следующей неделе или месяце. Вы должны использовать лишние средства, которые вам не понадобятся в течение длительного времени, возможно, несколько лет.

Очень сложно предположить, что случится на рынке, мы ждем периода высокой волатильности. Так что если вы не слишком опытны, не слишком уверены в себе и не можете управлять такими рисками, я рекомендовал бы подождать", — заявил Чжао.

Чанпен Чжао считает, что с развитием сферы DeFi централизованные биржи не потребуются. Однако следует обеспечить простые и надежные решения для самостоятельного хранения активов, чтобы подавляющее большинство обычных людей могли ими пользоваться.

Ранее генеральный директор Binance объявил о создании нового фонда для восстановления криптовалютной индустрии, помогающего проблемным компаниям. Как отметил Чанпен Чжао, крупнейшая биржа будет помогать действительно важным и честным проектам, оказавшимся в затруднительном положении после недавнего краха криптовалютной биржи FTX.

noworries По материалам:

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