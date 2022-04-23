General Motors создаст специальный автомобиль для обучения водителей (фото) — Finance.ua

General Motors создаст специальный автомобиль для обучения водителей (фото)

General Motors создаст специальный автомобиль для обучения водителей (фото)

В настоящее время процесс обучения вождению сравнительно прост — есть автомобиль с дублирующими органами управления и мастер-инструктор, который расскажет все тонкости водительской науки. Однако в GM решили создать специальное авто — водительский тренажер ближайшего будущего.

Пока вся идея существует только на патентах, но сама она очень интересна.

Все построено вокруг искусственного интеллекта, который будет в режиме реального времени контролировать ученика и давать ему те или иные подсказки, а также оценивать навыки.

Приблизительный сценарий использования может быть таким — автопилот самостоятельно проведет ученика по нужному маршруту, обращая внимание новичка на все дорожные знаки и ограничения, а затем позволит самому повторить поездку.

В GM считают, что такой подход к обучению будет гораздо проще и дешевле, потому что не нужно будет нанимать профессиональных инструкторов. Оценивать успехи учащихся предполагается по показаниям датчиков, поэтому оценки будут точными и беспристрастными.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.