General Motors создаст специальный автомобиль для обучения водителей (фото) — Finance.ua
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General Motors создаст специальный автомобиль для обучения водителей (фото)

23.04.2022, 01:03Технологии&Авто
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General Motors создаст специальный автомобиль для обучения водителей (фото)General Motors создаст специальный автомобиль для обучения водителей (фото)
В настоящее время процесс обучения вождению сравнительно прост — есть автомобиль с дублирующими органами управления и мастер-инструктор, который расскажет все тонкости водительской науки. Однако в GM решили создать специальное авто — водительский тренажер ближайшего будущего.
Пока вся идея существует только на патентах, но сама она очень интересна.
Все построено вокруг искусственного интеллекта, который будет в режиме реального времени контролировать ученика и давать ему те или иные подсказки, а также оценивать навыки.
Приблизительный сценарий использования может быть таким — автопилот самостоятельно проведет ученика по нужному маршруту, обращая внимание новичка на все дорожные знаки и ограничения, а затем позволит самому повторить поездку.
В GM считают, что такой подход к обучению будет гораздо проще и дешевле, потому что не нужно будет нанимать профессиональных инструкторов. Оценивать успехи учащихся предполагается по показаниям датчиков, поэтому оценки будут точными и беспристрастными.
По материалам: f1analytic
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