General Motors снова останавливает свое производство — Finance.ua
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General Motors снова останавливает свое производство

Фондовый рынок
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Американский концерн заявил во вторник, что его сборочный завод в Силао в Мексике, производящий пикапы Chevrolet и GMC, продолжит остановку производства до 20 марта из-за нераскрытой временной проблемы с цепочкой поставок, пишет newsyou.
Крупнейший автопроизводитель США ранее объявил, что с 4 по 12 марта прекращает производство на своем заводе в Мексике из-за проблем с цепочкой поставок. Тогда в пресс-службе марки заявили, что компания работает с поставщиками над решением проблемы с цепочкой поставок и планирует возобновить производство на следующей неделе.
В GM отказались сообщить, в чем проблема, но заявили, что она не связана с полупроводниковыми чипами.
Финансовый директор GM Пол Джейкобсон заявил в январе, что автопроизводитель продолжает «сталкиваться с некоторыми проблемами с цепочками снабжения и логистикой, но в целом все идет в верном направлении».
В прошлом месяце GM отметила, что с 27 марта на две недели приостановит сборочный завод в Форт-Уэйне, штат Индиана, который собирает пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra, чтобы поддерживать «оптимальный уровень запасов в наших дилерских центрах». GM заявила, что остановка производства в Мексике не была связана с усилиями по оптимизации запасов.
По материалам:
Finance.ua
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