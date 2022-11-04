General Motors разработали бюджетный грузовой электромобиль за $4 000 — Finance.ua
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General Motors разработали бюджетный грузовой электромобиль за $4 000

Технологии&Авто
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General Motors разработали бюджетный грузовой электромобиль за $4 000
General Motors разработали бюджетный грузовой электромобиль за $4 000, Фото: autohome.com.cn
Wuling расширяет линейку недорогих электрических моделей. В этот раз китайский бренд концерна General Motors представил очень дешевый коммерческий электрокар E10. Он будет стоить около 30 000 юаней ($4 000).
Подробности авто раскрыл сайт Autohome.
Новый Wuling E10 — небольшой одноместный электрогрузовик. Основными его покупателями станут городские службы доставки. У авто лаконичный дизайн и простая конструкция.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Электромобиль Wuling E10 достигает всего 3310 мм в длину, 1080 мм в ширину и 1690 мм в высоту. Он весит всего 620 кг и имеет грузоподъемность 265 кг. Для поклажи предусмотрен 1,6-метровый грузовой отсек.
Салон Wuling E10 — очень простой, местами даже отсутствует отделка. Электрокар получил цифровую приборную панель, а из удобств есть только печка.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Силовой установкой поделился массовый электромобиль Wuling HongGuang Mini EV. На задней оси установлен 27-сильный двигатель, а аккумуляторная батарея емкостью 9 кВт∙ч позволит проехать 115 км без подзарядки.
По материалам:
Фокус
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