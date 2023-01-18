General Motors представила гибридный автомобиль с мощностью в 655 лошадиных сил — Finance.ua

General Motors представила гибридный автомобиль с мощностью в 655 лошадиных сил
Американская корпорация General Motors представила гибридный автомобиль 2024 года Chevrolet Corvette E-Ray.
Об этом сообщает CarBuzz.
Внутри установлен 6,2-литровый двигатель LT2 V8 с мощностью 495 лошадиных сил и электрический мотор мощностью 160 л.с. Таким образом, общая мощность авто равна 655 л.с.
Гибридный автомобиль может разогнаться с нуля до 96 км/ч за 2,5 секунды.
2024 Chevrolet Corvette E-Ray также будет иметь шесть режимов управления, включая «спорт» и «зарядный» для экономии батареи.
Стартовая цена начинается со 104 тысяч долларов США. Продажи 2024 года Chevrolet Corvette E-Ray начнутся уже позже в этом году.
Отмечается, что клиенты могут выбрать цвет внешней стороны гибрида из 14 цветов, среди которых — голубой и серый.
Для компании это первый гибрид в рамках марки Corvette.
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