General Motors и производитель дронов DJI представили новый электрокар — Finance.ua

General Motors и производитель дронов DJI представили новый электрокар

General Motors и производитель дронов DJI представили новый электрокар, carnewschina.com

В Китае представили обновленный Baojun Kiwi. Компактный городской электрокар является разработкой американского концерна General Motors, которому принадлежит бренд Baojun с участием китайского SAIC.

Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Мини-электромобиль оснащен технологией автономного управления DJI. Он был официально представлен 13 июня и, как ожидается, будет запущен в массовое производство в ближайшем будущем.

SGMW была основана в ноябре 2002 года как совместное предприятие с тремя акционерами и акционерным капиталом двух местных партнеров: SAIC Motor Corporation Limited и Liuzhou Wuling Motors Co Limited, а также General Motors China. SGMW фокусируется на рынках мини- и малолитражных автомобилей.

Фото: https://carnewschina.com/

Еще в 2019 году SGMW и DJI Automotive, дочерняя компания DJI, запустили план стратегического сотрудничества. В последние годы обе стороны вложили миллиарды средств в создание совместной команды разработчиков, которая будет сосредоточена на автономном управлении. Новый KiWi EV — первый результат этой работы.

Baojun KiWi EV был впервые запущен в августе 2021 года по цене 11 500–12 900 долларов США. По данным китайской ассоциации легковых автомобилей, в мае было продано 2045 единиц.

По сообщениям китайских СМИ, ценовой диапазон нового электромобиля Baojun KiWi ожидается в пределах 14 900-22 300 долларов США.

Автомобиль в целом привлекательный и футуристичный, ориентирован на младшую группу потребителей. Со стороны верхняя часть автомобиля смотрится как подвешенная космическая капсула.

Фото: https://carnewschina.com/

Есть несколько камер и датчиков: одна над номерным знаком, одна прикреплена к зеркалу, две на переднем крыле и два на заднем крыле.

Вогнутая форма передней части улучшает подвеску верхней части автомобиля.

Кроме того, новый Baojun KiWi EV будет поставляться с автономным контроллером домена вождения DJI и функциями помощи при вождении уровня 2+, включая адаптивный круиз-контроль, изменение полосы движения, удержание полосы движения, предотвращение препятствий и парковку.

Новый Baojun KiWi EV оснащен аккумуляторной батареей на 31,9 кВт/ч и задним двигателем с максимальной мощностью 40 кВт.

Максимальная дальность составляет 305 км. В режиме быстрой зарядки аккумулятора с 30% до 80% требуется 1 час.

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