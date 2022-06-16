General Motors и производитель дронов DJI представили новый электрокар — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

General Motors и производитель дронов DJI представили новый электрокар

16.06.2022, 00:46Технологии&Авто
22
General Motors и производитель дронов DJI представили новый электрокарGeneral Motors и производитель дронов DJI представили новый электрокар, carnewschina.com
В Китае представили обновленный Baojun Kiwi. Компактный городской электрокар является разработкой американского концерна General Motors, которому принадлежит бренд Baojun с участием китайского SAIC.
Об этом пишет сайт CarNewsChina.
Мини-электромобиль оснащен технологией автономного управления DJI. Он был официально представлен 13 июня и, как ожидается, будет запущен в массовое производство в ближайшем будущем.
SGMW была основана в ноябре 2002 года как совместное предприятие с тремя акционерами и акционерным капиталом двух местных партнеров: SAIC Motor Corporation Limited и Liuzhou Wuling Motors Co Limited, а также General Motors China. SGMW фокусируется на рынках мини- и малолитражных автомобилей.
Фото: https://carnewschina.com/ Фото: https://carnewschina.com/
Еще в 2019 году SGMW и DJI Automotive, дочерняя компания DJI, запустили план стратегического сотрудничества. В последние годы обе стороны вложили миллиарды средств в создание совместной команды разработчиков, которая будет сосредоточена на автономном управлении. Новый KiWi EV — первый результат этой работы.
Baojun KiWi EV был впервые запущен в августе 2021 года по цене 11 500–12 900 долларов США. По данным китайской ассоциации легковых автомобилей, в мае было продано 2045 единиц.
По сообщениям китайских СМИ, ценовой диапазон нового электромобиля Baojun KiWi ожидается в пределах 14 900-22 300 долларов США.
Автомобиль в целом привлекательный и футуристичный, ориентирован на младшую группу потребителей. Со стороны верхняя часть автомобиля смотрится как подвешенная космическая капсула.
Фото: https://carnewschina.com/ Фото: https://carnewschina.com/
Есть несколько камер и датчиков: одна над номерным знаком, одна прикреплена к зеркалу, две на переднем крыле и два на заднем крыле.
Вогнутая форма передней части улучшает подвеску верхней части автомобиля.
Кроме того, новый Baojun KiWi EV будет поставляться с автономным контроллером домена вождения DJI и функциями помощи при вождении уровня 2+, включая адаптивный круиз-контроль, изменение полосы движения, удержание полосы движения, предотвращение препятствий и парковку.
Новый Baojun KiWi EV оснащен аккумуляторной батареей на 31,9 кВт/ч и задним двигателем с максимальной мощностью 40 кВт.
Максимальная дальность составляет 305 км. В режиме быстрой зарядки аккумулятора с 30% до 80% требуется 1 час.
По материалам: Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.