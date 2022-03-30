Гендиректор ГП «Антонов» отстранен от исполнения обязанностей, ведется расследование, — «Укроборонпром»

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Гендиректор ГП «Антонов» отстранен от исполнения обязанностей, ведется расследование, — «Укроборонпром»

Государственный концерн «Укроборонпром» отстранил Сергея Бычкова от исполнения полномочий генерального директора государственного предприятия «Антонов».

Об этом сообщает пресс- служба концерна.

Основанием для отстранения называют служебное расследование, в частности проверки отдельных фактов, обнародованных в СМИ. О каких фактах идет речь, «Укроборонпром» не уточняет.

Глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

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Сам концерн заверил, что способствует СБУ в выяснении обстоятельств возможных нарушений.

Сергей Бычков был назначен на должность генерального директора ГП «Антонов» в мае 2021 года. До этого с ноября 2020 г. исполнял обязанности руководителя компании.

Напомним, из-за обстрела российскими войсками аэропорта «Антонов» в Гостомеле Киевской области 27 февраля сожгли самолет Ан-225 «Мрия».

После 5 февраля «Мрия» находилась в аэропорту Гостомеля и никуда не вылетала. В то же время, пять грузовых судов АН-124-100 «Руслан» были вывезены ранее, находятся за пределами Украины и могут участвовать в логистике по доставке вооружения от западных партнеров.

Ранее один из пилотов обвинил руководство завода «Антонов» в потере самолета. Он сообщил, что еще 26 января было предложение о передислокации всех самолетов в Лейпциг из-за вероятности нападения рф. Однако, по словам пилота, руководство завода не предоставило ответа на это предложение.

Как отметили в «Укроборонпроме», восстановление самолета будет стоить более 3 млрд долларов и понадобится более 5 лет.

АН-225 «Мрия» — самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Самолет начал эксплуатироваться в 1989 году и мог перевозить грузы массой 150-200 тонн. В годы независимости «Мрию» эксплуатировало дочернее предприятие ГП «Антонов» «Авиалинии Антонова».

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