«Гелендваген» получил новую яркую версию для тяжелого бездорожья (фото) — Finance.ua
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«Гелендваген» получил новую яркую версию для тяжелого бездорожья (фото)

Технологии&Авто
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«Гелендваген» получил новую яркую версию для тяжелого бездорожья (фото)
«Гелендваген» получил новую яркую версию для тяжелого бездорожья (фото), Фото: Delta4x4
У Mercedes-Benz G-Class появилась новая экстремальная модификация. Внедорожнику решили улучшить и так неплохую проходимость.
Об этом сообщается на сайте немецкого ателье Delta4X4.
Именно эта компания, специализирующаяся на внедорожной технике, выполнила тюнинг «Гелендвагена». Новую модификацию позиционируют как более доступную альтернативу Mercedes-AMG G63 4×4², который стоит около 300 000 евро.
Фото: Delta4x4
Фото: Delta4x4
В этом случае за основу также взяли Mercedes-AMG G63 с 585-сильным V8 твин-турбо. Ему увеличили клиренс на 60 мм (до 300 мм), установили дополнительную защиту днища и огромные внедорожные шины размером 345/55 R22.
На крыше появились багажник и дополнительная оптика, а сзади — запасное колесо. Подвеску автомобиля усилили. В то же время внедорожник не получил портальные мосты от Mercedes-AMG G63 4×4².
С другой стороны, такой «Гелендеваген» намного дешевле. Пакет доработок был оценен в 40 000 евро, также можно покупать его элементы отдельно.
По материалам:
Фокус
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