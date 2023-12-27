«Гелендваген» получил новую яркую версию для тяжелого бездорожья (фото) — Finance.ua

«Гелендваген» получил новую яркую версию для тяжелого бездорожья (фото)
У Mercedes-Benz G-Class появилась новая экстремальная модификация. Внедорожнику решили улучшить и так неплохую проходимость.
Об этом сообщается на сайте немецкого ателье Delta4X4.
Именно эта компания, специализирующаяся на внедорожной технике, выполнила тюнинг «Гелендвагена». Новую модификацию позиционируют как более доступную альтернативу Mercedes-AMG G63 4×4², который стоит около 300 000 евро.
В этом случае за основу также взяли Mercedes-AMG G63 с 585-сильным V8 твин-турбо. Ему увеличили клиренс на 60 мм (до 300 мм), установили дополнительную защиту днища и огромные внедорожные шины размером 345/55 R22.
На крыше появились багажник и дополнительная оптика, а сзади — запасное колесо. Подвеску автомобиля усилили. В то же время внедорожник не получил портальные мосты от Mercedes-AMG G63 4×4².
С другой стороны, такой «Гелендеваген» намного дешевле. Пакет доработок был оценен в 40 000 евро, также можно покупать его элементы отдельно.
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