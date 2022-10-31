Geely запатентовала необычную систему климат-контроля — Finance.ua

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Geely запатентовала необычную систему климат-контроля

Технологии&Авто
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Geely запатентовала необычную систему климат-контроля
Geely запатентовала необычную систему климат-контроля
Geely запатентовала систему климат-контроля, которая сможет регулировать температуру в салоне в зависимости от одежды пассажиров.
Согласно содержанию патента, в салоне автомобиля разместится специальный датчик. Он будет фиксировать факт присутствия водителя или пассажира в машине. А камера определит, какая одежда на них надета. В зависимости от количества вещей система подсчитает отклонения от нормы и, соответственно, изменит температуру.
Более того, согласно патенту, она будет отслеживать состояние пассажиров в реальном времени, гибко подстраивая настройки климатической системы. Таким образом, Geely надеется вывести технологию регулирования микроклимата в салоне на новый уровень.
Однако к этой технологии возникает сразу несколько вопросов. К примеру, как поступит автомобиль, если пассажиры в салоне будут одеты по-разному? Сможет ли вообще система адекватно анализировать количество одетых вещей? Пока эти вопросы остаются без ответа.
Ранее компания подавала заявку на технологию, которая позволит общаться с людьми за пределами автомобиля, не опуская стекла. Она включает в себя микрофон и динамик.
По материалам:
Avtosota
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