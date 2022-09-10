Geely вывела на рынок новый бюджетный минивэн (фото) — Finance.ua
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Geely вывела на рынок новый бюджетный минивэн (фото)

Технологии&Авто
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Китайская компания Geely начала продажи на местном рынке нового минивэна под названием Jiaji L.
Geely вывела на рынок новый бюджетный минивэн (фото)
Длина новинки составляет 4826 мм, ширина — 1909, а высота — 1695 мм. Размер колесной базы достигает 2805 мм. Объем багажного отделения составляет 513 л. Минивэн получил большую решетку радиатора черного цвета, светодиодные фары, объединенные хромированной полоской и рельефным капотом.
Движущей силой Jiaji L стал 1,5-литровый турбодвигатель с четырьмя цилиндрами. Мощность силового агрегата составляет 181 лошадиную силу. Двигатель работает совместно с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Средний расход горючего составляет 6,9 л на 100 км пути.
Цены на семиместный автомобиль стартуют от 119 800 юаней, это примерно 17 тысяч долларов США по актуальному курсу.
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По материалам:
mmr.ua
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