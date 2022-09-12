Geely показали недорогой городской электрокар по цене менее $10 000 (фото) — Finance.ua

Geely показали недорогой городской электрокар по цене менее $10 000 (фото) Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

Geely показали недорогой городской электрокар по цене менее $10 000 (фото)

В интернет попали фото компактного электромобиля Geometry M2 от Geely. Его должны представить в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, а вскоре после этого начнутся его продажи. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Цена Geely Geometry M2 пока не объявлена, но известно, что она составит менее $10 000 — на уровне конкурентов Wuling HongGuang Mini EV и Chery QQ Ice Cream.

По дизайну электромобиль Geely схож с соперниками. У него угловатый стиль и выраженный двухобъемный профиль с высоким капотом и малыми углами наклона стоек крыши. На общем фоне выделяются круглые диодные фары.

Geometry M2 — самая компактная модель концерна Geely. Электрокар лишь немного больше Smart.

Габариты Geely Geometry M2:

Длина — 3065 мм

Ширина — 1522 мм

Высота — 1600 мм

Колесная база — 2015 мм

Несмотря на малые размеры, китайский электромобиль является четырехместным. Хотя задние кресла больше рассчитаны на детей. Топовая версия получила панорамную крышу.

Характеристики Geely Geometry M2 пока рассекречены лишь частично. Электрокар массой 715 кг предложат в версиях мощностью 27 и 41 л. с. Он получит литий-железофосфатную батарею, но ее емкость и запас хода пока не известны.

Фокус По материалам:

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