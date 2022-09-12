Geely показали недорогой городской электрокар по цене менее $10 000 (фото) — Finance.ua
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Geely показали недорогой городской электрокар по цене менее $10 000 (фото)

Технологии&Авто
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Geely показали недорогой городской электрокар по цене менее $10 000 (фото)
Geely показали недорогой городской электрокар по цене менее $10 000 (фото)
В интернет попали фото компактного электромобиля Geometry M2 от Geely. Его должны представить в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, а вскоре после этого начнутся его продажи. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Цена Geely Geometry M2 пока не объявлена, но известно, что она составит менее $10 000 — на уровне конкурентов Wuling HongGuang Mini EV и Chery QQ Ice Cream.
По дизайну электромобиль Geely схож с соперниками. У него угловатый стиль и выраженный двухобъемный профиль с высоким капотом и малыми углами наклона стоек крыши. На общем фоне выделяются круглые диодные фары.
Geely показали недорогой городской электрокар по цене менее $10 000 (фото)
Geometry M2 — самая компактная модель концерна Geely. Электрокар лишь немного больше Smart.

Габариты Geely Geometry M2:

  • Длина — 3065 мм
  • Ширина — 1522 мм
  • Высота — 1600 мм
  • Колесная база — 2015 мм
Несмотря на малые размеры, китайский электромобиль является четырехместным. Хотя задние кресла больше рассчитаны на детей. Топовая версия получила панорамную крышу.
Geely показали недорогой городской электрокар по цене менее $10 000 (фото)
Характеристики Geely Geometry M2 пока рассекречены лишь частично. Электрокар массой 715 кг предложат в версиях мощностью 27 и 41 л. с. Он получит литий-железофосфатную батарею, но ее емкость и запас хода пока не известны.
По материалам:
Фокус
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