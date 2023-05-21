Geely опередила Mercedes-Benz, увеличив свою долю в Aston Martin — Finance.ua
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Geely опередила Mercedes-Benz, увеличив свою долю в Aston Martin

Фондовый рынок
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Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding), крупнейшая в Китае частная автомобильная технологическая группа, объявила об увеличении своей доли Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (Aston Martin) до 17%, сообщает пресс-служба компании.
Таким образом, Geely Holding станет третьим по величине акционером культовой автомобильной компании, что подтвердили представители Aston Martin в заявлении Лондонской фондовой биржи. Ранее третье место по объему пакета акций было у Mercedes-Benz.
Увеличение пакета акций Aston Martin станет частью стратегического инвестиционного портфеля Geely Holding, включающего долгосрочные пакеты акций мировых автомобильных брендов.
«Наше решение увеличить долю в Aston Martin отражает нашу уверенность в перспективах роста компании, ее технологиях и ее управленческой команде», — говорит Эрик Ли, глава Geely Holding Group.
В свою очередь Лоуренс Стролл, исполнительный председатель совета директоров Aston Martin, отметил, что Geely разделяет видение Aston Martin и хочет стать более значительным акционером.
Напомним, Geely вернулась на украинский рынок с новым кроссовером.
По материалам:
mmr.ua
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