Geely и Volvo представили яркий спортивный седан за $20 000 (фото) — Finance.ua

Geely и Volvo представили яркий спортивный седан за $20 000 (фото) Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Geely и Volvo представили яркий спортивный седан за $20 000 (фото)

На автошоу в Чэнду презентовали новый Lynk&Co 03. Седан от премиального подразделения концерна Geely прошел серьезный фейслифтинг. Об этом сообщает сайт Autohome.

Lynk&Co 03 выпускают с 2018 года и он стоит в Китае примерно от $20 000. Он построен на платформе кроссовера Volvo XC40 и шведские инженеры приняли участие в его разработке. Модель продается за пределами Китая, а с недавних пор премиум-бренд Geely вышел и на европейский рынок.

В отличие от родственного кроссовера Lynk&Co 01, седан серьезно изменился внешне и стал агрессивнее на вид. У него огромная решетка радиатора и новые «двухэтажные» фары со светодиодной оптикой. Фонари теперь растянуты на всю ширину кузова, а крышка багажника украшена спойлером. Кроме того, заменены крылья и капот.

Салон Lynk&Co 03 2023 претерпел еще более радикальные перемены. Ему заменили руль, переднюю панель и рычаг КПП, а еще появились новый виртуальный щиток приборов и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Центральную консоль выполнили двухуровневой.

Базовым теперь является 2,0-литровая турбочетверка Volvo с увеличенной до 218 л. с. мощностью. Также можно выбрать 262-сильный гибрид с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором. Оба варианта получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Остался в линейке и заряженный вариант Lynk&Co 03+. Он сохранил 265-сильный турбомотор объемом 2,0 л, 8-ступенчатый автомат и полный привод. Узнать его можно по обвесу и антикрылу.

Фокус По материалам:

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