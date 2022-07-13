Geely готовит электрический пикап под брендом Radar (фото) — Finance.ua

Geely готовит электрический пикап под брендом Radar (фото) 13.07.2022, 01:14 — Технологии&Авто

Принадлежащая Geely марка Radar представила первую модель электрического пикапа RD6. Пока он показан только на фотографиях, без подробностей, но местные СМИ смогли выяснить некоторые детали. Так, грузовик будут предлагать в нескольких версиях, с силовыми установками разной мощности и с широким перечнем опциональных аксессуаров.

Судя по всему, Radar будет выпускать фирменную линейку товаров для активного отдыха, куда войдут серфборды, радио и холодильник.

Бренд Radar создан Geely в этом году специально под выпуск пикапов самого высокого ценового сегмента. Своими клиентами марка видит жителей больших городов, ведущих активный образ жизни. Первая модель «Радара» называется RD6. Этот электрический грузовик пока представлен на фотографиях, так что о характеристиках на сегодня известно немного. По данным местных журналистов, у RD6 будут версии с задним и полным приводом, а мощность будет варьироваться от 200 до 400 лошадиных сил.

Вероятно, по размерам RD6 можно сравнить с Toyota Hilux. Салон рассчитан на пятерых пассажиров, в кузове помещаются два серфборда.

Автомобиль на снимках обут в «зубастые» шины BF Goodrich, плюс можно заметить, что для него подготовлена ​​широкая линейка аксессуаров. Кроме фирменных досок для серфинга, в нее войдут жесткая крышка грузовой платформы, мини-холодильник и радиоприемник.

Позже к пикапу RD6 присоединятся средне- и полноразмерные грузовики «новой энергии», большие пикап и внедорожник, а также полностью электрический квадроцикл. Последний мог бы составить конкуренцию Tesla Cyberquad и водородному багги Lexus ROV. Сегмент автомобилей для активного отдыха переживает бум в Китае, и Geely, по-видимому, собирается отхватить значительную часть этого пирога.

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Autoconsulting По материалам:

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